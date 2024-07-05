Байден сформував коаліцію: як президент США може вплинути на НАТО

У Вашингтоні 9 – 11 липня відбудеться саміт НАТО. Ймовірно, Україна там не отримає прямого запрошення до Альянсу, проте країни-члени продовжать підтримувати нашу державу.

Про це 24 Каналу розповів, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зазначивши, що попри перипетії у США, що стосуються майбутніх виборів, Джо Байден офіційно заявив, що не буде знімати свою кандидатуру з передвиборчих перегонів. Це хороша новина для України.

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Інтереси України

Юрій Романюк зауважив, що зараз у національних інтересах України, аби на виборах у США переміг Байден. На його думку, опонент чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є противником України та прихильником Росії.

Трамп допомагає Росії виграти війну проти України, а Владімір Путін в обмін на це сприяє, щоб він прийшов до влади. Весь російський кіберпростір зараз займається цим,

– наголосив він.

Яке значення саміту НАТО для України

Цього року буде 75 річниця з дня створення НАТО. Це ювілейний саміт Альянсу, який Байден хоче використати напередодні виборчої кампанії, щоб показати, що він потужний лідер.

Байдену вдалося сформувати коаліцію союзників навколо США для підтримки України у війні проти Росії,

– сказав голова громадської організації "Україна в НАТО".

На думку Юрія Романюка, Україна під час саміту НАТО не отримає прямого запрошення до Альянсу, поки триває гаряча фаза війни. Проте нашій державі можуть надати всю необхідну військову допомогу.

"Зараз Україна стикається із найбільшою проблемою – відсутність озброєння і важкої техніки у новостворених бригадах. У НАТО нещодавно ухвалили виділення 40 мільярдів євро у 2025 році для підтримки України у збройній війні. Якщо у США переможе Трамп, то Україна матиме гарантоване фінансування на наступний рік", – підкреслив він.

Романюк підсумував, що загалом саміт НАТО для України має бути позитивним.