Україна ще не отримала обіцяні винищувачі, але вже має дати й гарантії, – Зеленський

Україна ще не отримала винищувачів, які їй обіцяли західні партнери. Проте, за словами президента Володимира Зеленського, офіційний Київ вже знає, коли вони конкретно прибудуть на українську територію та від кого.

Про це глава України розповів в інтерв'ю. Таким чином, він не підтвердив заяви представника Пентагона про те, що Україна вже отримала літаки та запчастини.

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Зеленський каже, що Україна ще не отримувала винищувачів

Сьогодні у нас немає винищувачів. Будь-якого роду,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що партнери вже надали Києву конкретні гарантії, а також повідомили дати. Проте Володимир Зеленський наголосив, що Україна хотіла би отримати обіцяне, за що буде дуже вдячна.

Партнери більше розуміють Україну щодо зброї

Зазначимо, що у своєму зверненні від 20 квітня глава держави зауважив, що західні партнери почали більше розуміти, що хоче Україна зі зброї. Проте це – обережний оптимізм.

Радимо переглянути: звернення президента Зеленського від 20 квітня