Україна ще не отримала озброєння, необхідного для захисту неба, – Командування Повітряних сил

Україна продовжує вести боротьбу з Росією як на землі, так і в повітрі. Але українським захисникам не вистачає сучасного озброєння для протиповітряної оборони, щоб на рівних протистояти російській військовій агресії.

Командування Повітряних сил ЗСУ вирішило спростувати декілька популярних міфів, які поширені як і Україні, так і закордоном. В першу чергу щодо озброєння, а також допомоги іноземних партнерів.

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Успіхів України на землі достатньо для перемоги – міф

Військові зазначають, що з Другої світової війни перевага в повітрі ставала вирішальним фактором для перемоги.

"Домінування в повітрі – це швидке та точне нанесення ударів по військах супротивника, центрах його логістичного забезпечення та інших важливих об’єктах, це надзвичайно потужна вогнева підтримка власних наземних військ та морських сил", – зазначили військові.

Тож не дивно, що росіяни вже в перший день війни вирішили атакувати аеродроми, де мали б бути наші винищувачі. Але українська армія була готова до цього, і внаслідок цих ракетних ударів не зазнала значних втрат.

Українські Повітряні сили мають зброю для ефективного захисту країни від Росії – міф

Росія значно переважає Україну в озброєнні – як кількісному показнику, так і якісному. Росіяни мають доступ до більш сучасних радарів та ракетних технологій. Саме через це українські військові й не можуть самотужки "закрити небо".

"Через цей дисбаланс Повітряні сили ЗС України із самого початку війни терміново звернулися з проханням до західних партнерів про надання більш сучасних винищувачів та засобів ППО. Повітряні Сили теж несуть втрати, все більше техніки знищується російськими військами, або ж вона ламається у процесі експлуатації, ця потреба стає дедалі нагальнішою", – наголошують в Повітряних силах ЗСУ.

"Стінгери" чи інші ПЗРК компенсують нестачу техніки Повітряних сил України – міф

Для успішного протистояння у небі російській авіації, а також крилатим ракетам, Україні необхідні й винищувачі, і зенітні ракетні комплекси середнього і дальнього радіуса дії.

Адже "Стінгери", які постачаються українській армії, мають обмежений радіус дії – до 5 кілометрів. Вони не можуть компенсувати відсутність сучасних винищувачів та зенітних ракетних систем середньої та великої дальності.

США та НАТО надають Україні усю необхідну зброю – міф

Україна отримала чимало озброєння від наших західних партнерів. Але наші союзники не відповіли на наш заклик про надання засобів ППО (винищувачів та ЗРК).

"Ми не отримали озброєння, необхідного нам для захисту нашого неба та перемоги, окрім уже наданих переносних зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії", – запевнили військові.

Командування Повітряних сил переконує, що їм підійшли б і винищувачі F-15 та F-16 покоління 4+. Українським пілотам вистачило б два – три тижні підготовки та навчання, щоб на них літати.

"На відміну від радянських МіГ-29, ці винищувачі оснащені кращими технологіями, що використовуються супротивником, зокрема сучасними радарами та ракетами", – наголошують в Повітряних силах.

Ще одна необхідна річ – наземні системи ППО, які б мали захищати наші міста та села від авіаударів та ракетних обстрілів. Наразі Україна має в своєму розпорядженні зенітні ракетні комплекси великої дальності С-300 (SA-10) і системи протиракетної оборони середньої дальності Бук-М1. Однак, це застарілі системи радянської епохи, які набагато гірші за російські, такі, як С-400 та інші.

Варте уваги У Росії суттєво зменшується арсенал ракетного озброєння​, – Генштаб ЗСУ

"Для ефективного захисту українського повітряного простору найбільш ефективними були б системи Patriot (США), або дешевші та мобільніші системи NASAMS (Норвегія). Втім, додатково, Україна не відмовилась би і від радянських систем С-300, Бук-М1, які теж нині ефективні у боротьбі з противником", – заявили в Повітряних силах.