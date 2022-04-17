Україна схожа на IT-компанію, Росія – на зіржавілий танк, – Федоров
Джерело:НВ
Цифрова блокада Росії наразі ефективна. Системна робота дає результати – більшість міжнародних компаній пішли з російського ринку.
Про успіхи на IT-фронті розповів віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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Зараз Україна схожа на IT-компанію, а Росія – на іржавий радянський танк, який впевнено прямує до повної залізної завіси,
– зазначив Михайло Федоров.
За словами Федорова, Мінцифри продовжує робити все, щоб технологічні компанії виходили з ринку Росії.
Цифрова блокада дозволяє відкинути Росію на 30 років назад,
– додав Федоров.
Як вдалось створити систему для цифрової блокади Росії
Михайло Федоров пояснив, що Мінцифри до війни багато працювали над тим, щоб створити умови для розвитку в Україні технологічних компаній. Саме тому, в України уже була хороша комунікація з більшістю міжнародних компаній, як от Microsoft, Apple, PayPal.
Ми переформатували наше спілкування щодо цифрової блокади Росії. Це були нові цілі, тому деякі компанії приймають рішення швидко, деякі повільніше.
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