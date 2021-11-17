Україна схвалила угоду з Італією про визнання водійських прав

Тепер Італія та Україна знову взаємно визнаватимуть посвідчення водія. Кабмін 17 листопада схвалив угоду з італійським урядом відповідну угоду. Домовленість підписували ще 20 липня.

Мета угоди полягає в обміні посвідчень водія за спрощеною процедурою. Це дозволить українцям міняти наші посвідчення водія на документи італійського зразка, а для громадян Італії – навпаки.

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Як діятиме угода Італійське посвідчення водія буде дійсне на території України протягом 60 днів відтоді, як міграційна служба видасть документи на постійне проживання людини. Після цього посвідчення підлягатиме заміні. Замінити "права" можна буде після проходження медогляду та складання іспитів. Своєю чергою, в Італії вимагають, аби після закінчення встановленого періоду керування автівками українці обміняли посвідчення водія на італійське. Для обміну теж слід здати теоретичні та практичні іспити.

Угоду уклали на 5 років.

Угода була й раніше

Договір про взаємне визнання водійських прав діяв ще з 2015 року. Однак з 1 червня 2021 року в Італії перестали визнавати українські водійські права, оскільки угода втратила чинність. Одразу після цього взялись за укладання нової угоди.

З грудня українцям почнуть видавати "права" з новою відміткою. У посвідченнях з'явиться позначка про автоматичну коробку передач.