Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини
- У Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та Сирії.
- Під час зустрічі очільники МЗС підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин між країнами.
Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Його підписали очільники МЗС двох сторін у присутності президентів країн.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Вперше після падіння Асада: у Сирії відбудуться парламентські вибори
Що відомо про відновлення дипвідносин між Україною та Сирією?
Президент України у Нью-Йорку провів зустріч із президентом Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Зеленський повідомив, що Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.
Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності,
– написав Зеленський.
Під час зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа вони також обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.
"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", – резюмував лідер України.
Додамо, що у присутності Володимира Зеленського та Ахмада аш-Шараа міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані підписали комюніке про встановлення дипломатичних відносин.
Дивіться також Посуха, бідність та велика надія: як Сирія оговтується після падіння режиму
Чому Україна раніше розірвала дипвідносини із Сирією?
Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у 2022 році, за правління Башара аль-Асада.
Це сталося після того, як Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення про визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.
Під час візиту до Дамаска наприкінці грудня 2024 року, після падіння режиму Асада, глава МЗС Андрій Сибіга провів переговори з новим керівництвом країни та допустив відновлення дипломатичних відносин між сторонами.