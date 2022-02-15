Україна скликає позачергові консультації ТКГ через спроби Думи легалізувати бойовиків
Джерело:телеграм ТКГ
Україна заявила про скликання позачергових термінових консультацій ТКГ. Причина полягає у спробах російської Думи легалізувати бойовиків.
Відповідну інформацію оприлюднила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. Це трапилось 15 лютого після того, як Дума вирішила скерувати звернення Путіну.
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Україна скликає термінові консультації ТКГ
Українська делегація для участі у ТКГ заявила, що звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та представника ОБСЄ в ТКГ.
Звернення скерували з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації Росії щодо:
- їх позиції;
- а також запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу Росії.
Причина таких дій – звернення російського парламенту щодо визнання так званих самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.
Звернення Думи щодо визнання бойовиків
- 15 лютого Державна Дума Росії скерувала Володимиру Путіну звернення щодо визнання бойовиків на окупованому Росією Донбасі.
- Сам Путін під час пресконференції журналістам цинічно заявив нібито він та більшість росіян турбуються про жителів окупованого Донбасу.
- Натомість Олаф Шольц пояснив, що таке рішення Росії рішення перетворилось би на політичну катастрофу і стало б порушенням мінських домовленостей.
- У цей же день ЗМІ написали, що у Держдумі підтримали звернення до Володимира Путіна з порушеннями, адже у ньому взяли участь депутати, яких не було на засіданні.
Держдума підтримала звернення про легітимізацію бойовиків – дивіться відео