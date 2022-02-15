Україна скликає позачергові консультації ТКГ через спроби Думи легалізувати бойовиків

15 лютого 2022 , 18:47
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Джерело:

телеграм ТКГ

Україна заявила про скликання позачергових термінових консультацій ТКГ. Причина полягає у спробах російської Думи легалізувати бойовиків.

Відповідну інформацію оприлюднила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. Це трапилось 15 лютого після того, як Дума вирішила скерувати звернення Путіну. 

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Україна скликає термінові консультації ТКГ

Українська делегація для участі у ТКГ заявила, що звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та представника ОБСЄ в ТКГ.

Звернення скерували з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації Росії щодо:

  • їх позиції;
  • а також запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу Росії. 

Причина таких дій – звернення російського парламенту щодо визнання так званих самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу. 

Звернення Думи щодо визнання бойовиків

  • 15 лютого Державна Дума Росії скерувала Володимиру Путіну звернення щодо визнання бойовиків на окупованому Росією Донбасі.
  • Сам Путін під час пресконференції журналістам цинічно заявив нібито він та більшість росіян турбуються про жителів окупованого Донбасу.
  • Натомість Олаф Шольц пояснив, що таке рішення Росії рішення перетворилось би на політичну катастрофу і стало б порушенням мінських домовленостей.
  • У цей же день ЗМІ написали, що у Держдумі підтримали звернення до Володимира Путіна з порушеннями, адже у ньому взяли участь депутати, яких не було на засіданні.

Держдума підтримала звернення про легітимізацію бойовиків – дивіться відео

 