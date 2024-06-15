Перевага Росії в артилерії на фронті відчутно зменшилася: ЗМІ назвали цифру

Україна скоротила розрив в артилерії, тепер перевага росіян значно менша. Журналісти АР назвали нове співвідношення, покликаючись на Івана Гаврилюка, заступника Умєрова.

Цікаво, що в статті названо інші цифри, аніж ті, які наводив Володимир Зеленський. В інтерв'ю президента не раз звучало, що співвідношення в боєприпасах становить 10 до 1 на користь Росії. Утім, так було до того, як США виділили допомогу.

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Наскільки великий розрив в озброєнні між Україною та Росією зараз

Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім мають перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо (результати – 24 Канал). Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона зменшилася до 5 до 1,

– висловився Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України, в інтерв'ю агентству Associated Press.

Також він підкреслив, що, крім артилерії, потрібна й авіація. З F-16 Україна зможе не тільки досягти паритету, а й здобути перевагу. Щоб нейтралізувати російську авіацію, потрібно щонайменше 130 літаків.

Та на них треба почекати: заступник Умєрова очікує, що винищувачі будуть в Україні наприкінці цього року і на початку наступного.

"З часом, коли ми все налагодимо, ми досягнемо переваги в нашому повітряному просторі", – процитували Гаврилюка журналісти.

Заступник командира батальйону 47 бригади Олександр деталізував моменти щодо отримання американської допомоги Україною. За його словами, зброя надходить частинами, тож бригада потребує більше протитанкових і зенітних ракет.

"Ми не можемо взяти одразу всі боєприпаси, які нам дають наші партнери, – ми отримуємо частинами. І зараз ми не можемо накопичити те, що нам потрібно", – пояснив він.

А пресофіцер 110 бригади Іван Секач розповів, що їхній підрозділ почав отримувати нові снаряди менше місяця тому. Надходження покращили ситуацію, запаси зросли на 75% порівняно з минулою зимою. І все ж цього недостатньо. Особливо бракує великого калібру, а він потрібен найбільше.

"Нам потрібно в чотири рази більше, щоб діяти, не рахуючи кожен снаряд і не визначаючи пріоритети, куди бити", – окреслив ситуацію Іван Секач.

Журналісти підсумували: знадобляться тижні, якщо не місяці, щоб цілковито поповнити запаси.

Як Україна виходить із ситуації з браком боєприпасів

Як це часто буває, допомагають волонтери. На Заході України вони створюють макети зброї і везуть її на Схід. Росіяни ведуться на обманку, шалено обстрілюючи штучну зброю, а тим часом замаскована справжня успішно працює по них. Макет гаубиці Д-20 із шин і труб окупанти обстрілювали місяць! Та волонтери теж наголосили: фронту конче потрібна і справжня зброя.