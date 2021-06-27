Рожеві мрії Кремля руйнуються: Україна все ближче співпрацює з Британією та США

У квітні – травні 2021 року, коли Росія проводила так звані "навчання" уздовж українських кордонів, то відпрацьовувала не лише тактику нападу на нас із суходолу. На окупований півострів активно перекидали десантні війська і морську піхоту.

Ба більше, практично всі десантні сили з Каспійської флотилії були перетягнуті до Криму. Про те, як Росія окуповує акваторію Чорного моря, і як Україна може зруйнувати воєнно-морські плани окупантів – далі у блозі "Стратегія перемоги".

Варто прочитати Чорне море не було й не повинне бути "російським озером", – Данілов

"Катери каспійської флотилії були переведені в Чорноморський флот на Азов. Також були переведені десантні кораблі з Північного флоту і, до речі, вони тут і залишилися поки що", – сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Це означає якраз, що вони готуються до проведення десантно-морської операції на Азові. До цього часу просто Чорноморський флот не мав засобів,

– зауважив він.

Тепер засоби з'явилися. До речі, коли ми говоримо про окупацію Криму, то часто забуваємо, що загарбали росіяни не лише півострів, а ще й частину територіальних вод української держави.

"Росія фактично окупувала територіальне море довкола Криму. Тобто 12 миль, а також українську економічну зону. Зараз там стоять російські військові кораблі і не дозволяють заходити туди українським суднам чи військовим кораблям", – розповів Самусь.



Співвідношення військової міці українського і російського морського флоту – непорівнянні. Утім, на щастя, в чорноморському басейні зійшлись геополітичні інтереси багатьох країн, зокрема й країн-членів НАТО.

Це для нас грає дуже позитивну роль в тому, що ми компенсуємо відсутність наших військово-морських сил, відсутність нашого флоту, присутністю кораблів і складу флотів країн-членів НАТО, – пояснив військовий експерт Олег Жданов.

НАТО "охолодило" окупантів

Цьогоріч морські навчання у НАТО запланували як ніколи доречно. Вони якраз співпали в часі з так званими російськими навчаннями, коли Кремль почав брязкати зброєю своєї 100-тисячної армії на українських кордонах. Це "охолодило" окупантів в акваторії Чорного моря. Принаймні тимчасово.

Відпрацьовували сценарій захисту однієї з країн НАТО, а в цьому навчанні брала участь Україна. Прототипом країни, яка напала, була, звісно ж, Росія,

– зазначив військовий експерт Ігор Романенко.

Неадекватна поведінка Кремля

Західні союзники вочевидь не на жарт спантеличені питанням безпеки в Чорному морі, особливо на тлі неадекватної поведінки Росії в окупованому Криму. Доказом цього став інцидент з британським есмінцем "Дефендер", про фантомний "обстріл" якого військами Москви розтрубили російські пропагандистські канали.

Про "обстріл" у Міноборони Росії повідомили 23 червня. Там заявили, що нібито відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю через входження у "територіальні води Росії". Водночас у Міноборони Великої Британії відповіли , що такого не було.

За кілька днів до цього епізоду ракетний есмінець Британського королівського військово-морського флоту прибув до Одеського порту. На його борту Британія і Україна підписали історичний Меморандум про спільні проєкти морського партнерства.

Київ і Лондон домовилися разом проєктувати і будувати військові кораблі в Україні та Великобританії. Реконструювати і модернізувати українські суднобудівні підприємства та збудувати 2 нові бази Військово-морських сил України.

Що цікаво, випускати вони будуть воєнно-морську техніку, заточену саме під ведення бойових дій в територіальних водах Чорного моря. Ще одним бонус стане відновлення повноцінного функціонування Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

І від військового меморандуму між Британією і Україною вже смачно "пригоріло" на Росії. Кремль поспіхом почав перекидати додаткові війська на окупований півострів. Прикриваючись приводом, що напередодні на півострів з небесної канцелярії – вибачте – таки подали воду, і це спричинило катастрофу.

До теми Вплав за Аксьоновим: окупантам в затопленій Керчі не вистачило човна – курйозне відео

"Річ у тім, що якби хотіли рятувати мирне населення, то війська почали б перекидувати ще коли був повінь у Керчі. Зараз вже Ялта підсохла, всіх крокодилів переловили, які там розбіглися, а вони тільки оговталися і кидають туди 21 тисячу – це 2 дивізії. Це дуже суттєве посилення угруповування, тим паче, що ми відпрацьовуємо морську десантну операцію", – пояснив Жданов.

Навчання "Сі Бриз – 2021"

Ще одна "валідольна" подія очікує на вкрай занепокоєних окупантів найближчими днями. В кінці червня розпочнуться щорічні багатонаціональні військові навчання у Чорному морі "Сі Бриз – 2021". І цьогоріч вони будуть просто рекордними за кількістю країн-учасниць.

"Вперше таке широкомасштабне навчання. Ніколи такого не було – 5 тисяч військовослужбовців, 40 літальних апаратів. І кораблі шостого американського флоту братимуть участь. Все це опрацьовується в Чорному морі, де росіяни себе агресивно поводять", – зауважив Романенко.

Цікаво Україна проведе навчання Sea Breeze з рекордною кількістю країн-учасниць

Болісний удар для Кремля

Це дуже болісний удар по "рожевих мріях" Кремля, який вже давно намагається стати №1 в Чорному морі. В якому, по секрету для росіян, №1 на сьогодні є Туреччина.

Якщо Україна, завдяки спільному партнерству з Британією та США почне створювати свій потужний військово-морський флот, то перед Кремлем може намалюватися загроза військово-морського союзу Анкара – Київ. Подібний досвід уже був на Близькому сході.

"Туреччина підписала угоду з Лівією і оголосила, що Середземне море між Лівією і Туреччиною є виключно економічною морською зоною Туреччини і Лівії – там нічого не можна робити без їх дозволу. Уявіть собі, що таке станеться між Україною і Туреччиною. Якщо ми підпишемо договір, що тоді робитиме Росія?", – наголосив Жданов.

Туреччина є членом НАТО. В разі такого розвитку подій, блокування українських суден Росією буде прирівнюватися до нападу на турецькі судна – це було б запобіжником для ескалації конфлікту.

Московити не люблять справжню війну, коли сили хоча б приблизно рівні. Їхня улюблена тактика – нападати, коли мають перевагу у військовій міці, коли обрана для окупації територія – максимально незахищена.

На беззахисного вони кидаються, а от коли вони знають, що є чим вдарити в лоба… Вони ж чогось турків не чіпають. Турки їм збивають вертольоти, скільки безпілотників їм збили,

– зауважив Самусь.

У своєму знаменитому трактаті "мистецтво війни", написаному ще в 5 столітті до нашої ери, видатний китайський стратег і мислитель Сунь-дзи казав: "Використовуйте сприятливі умови для здобуття найбільшої сили і впливу, виходячи з ситуації, – це буде вашою стратегічною перевагою".

Умови зараз складаються сприятливі для України. Сподіваюсь, ми зможемо використати таку можливість, бо іншого шансу може і не бути.