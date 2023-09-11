Зеленський сподівається, що Україна отримає далекобійні ATACMS вже восени
Україна сподівається на отримання далекобійних ATACMS від США вже восени. Отримати ракети важливо, щоб не було пауз під час контрнаступу.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії для телеканалу CNN, інформує 24 Канал. Глава держави наголосив, що говоритиме про це із американським лідером Джозефом Байденом.
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"Насамперед нам потрібна далекобійна зброя. Далекобійні системи, артилерія, боєприпаси тощо. Усі говорять про ATACMS, це дуже важливо. Всі говорять про винищувачі в небі, це дуже важливо", – зазначив Володимир Зеленський.
"Перегорнути сторінку війни": рішення щодо ATACMS буде історичним
Президент зазначив, що сподівається на підтримку американського президента, адже його думка та підтримка для нього дуже важливі.
Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримку для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS. Це було дуже важливо,
– зазначив президент.
Чому Україні важливо отримати ракети
Та уточнив, що це будуть не перші переговори. Тож, він говоритиме про отримання далекобійних ракет ще раз. За словами президента, уже є просування у цьому питанні.
"Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", – сказав президент.
Головне про готовність США до передачі ATACMS
- Іноземні ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації Джозефа Байдена пишуть, що Штати найімовірніше уже найближчим часом відправлять Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS).
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що саме ATACMS могли б скоротити мобілізаційну потребу для захисту нашої держави та врятувати життя великої кількості військових.
- А голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він детально обговорив питання передачі далекобійних ракет ATACMS. Він наголосив, що розмова була "предметною".