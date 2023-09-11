Зеленський сподівається, що Україна отримає далекобійні ATACMS вже восени

11 вересня 2023, 12:44
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Україна сподівається на отримання далекобійних ATACMS від США вже восени. Отримати ракети важливо, щоб не було пауз під час контрнаступу.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії для телеканалу CNN, інформує 24 Канал. Глава держави наголосив, що говоритиме про це із американським лідером Джозефом Байденом. 

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"Насамперед нам потрібна далекобійна зброя. Далекобійні системи, артилерія, боєприпаси тощо. Усі говорять про ATACMS, це дуже важливо. Всі говорять про винищувачі в небі, це дуже важливо", – зазначив Володимир Зеленський. 

"Перегорнути сторінку війни": рішення щодо ATACMS буде історичним 

Президент зазначив, що сподівається на підтримку американського президента, адже його думка та підтримка для нього дуже важливі.

Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримку для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS. Це було дуже важливо,
– зазначив президент. 

Чому Україні важливо отримати ракети 

Та уточнив, що це будуть не перші переговори. Тож, він говоритиме про отримання далекобійних ракет ще раз. За словами президента, уже є просування у цьому питанні. 

"Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", –  сказав президент.

Головне про готовність США до передачі ATACMS

  • Іноземні ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації Джозефа Байдена пишуть, що Штати найімовірніше уже найближчим часом відправлять Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS). 
  • Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що саме ATACMS могли б скоротити мобілізаційну потребу для захисту нашої держави та врятувати життя великої кількості військових.
  • А голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він детально обговорив питання передачі далекобійних ракет ATACMS. Він наголосив, що розмова була "предметною".

Автор: Анастасія Лукашевська