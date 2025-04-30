Україна та США готуються затвердити текст угоди про надра, її можуть підписати сьогодні, – ЗМІ

У середу, 30 квітня, уряд готується затвердити текст угоди зі США про економічну співпрацю та видобуток копалин. Україна готова підписати документ уже сьогодні.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента України, передає 24 Канал. Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.

Дивіться також В обмін на військову допомогу: які підводні камені Трамп заховав в угоді про корисні копалини