30 квітня, 14:22
Україна та США готуються затвердити текст угоди про надра, її можуть підписати сьогодні, – ЗМІ
У середу, 30 квітня, уряд готується затвердити текст угоди зі США про економічну співпрацю та видобуток копалин. Україна готова підписати документ уже сьогодні.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента України, передає 24 Канал. Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.
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