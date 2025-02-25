Україна та США погодили умови угоди про корисні копалини, – FT

Увечері 25 лютого стали відомі новини про угоду щодо рідкісноземельних металів, або ж угоду про копалини. Журналісти Financial Times пишуть, що США зняли найбільш жорсткі вимоги до України, і Київ погодився підписати документ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Які умови угоди про копалини узгодили Україна та США

Українські урядовці, які говорили з журналістами, вбачають в угоді можливість розширити відносини зі США. І запевняють: зараз умови значно вигідніші, ніж були спершу.

"Київ узгодив з Вашингтоном умови угоди про видобуток корисних копалин, яка, як сподіваються українські урядовці, покращить відносини з адміністрацією Трампа і прокладе шлях до довгострокових зобов'язань США у сфері безпеки", – сказано в статті.

В уряді України заявляють: Київ готовий підписати угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів, зокрема нафти і газу. Це стало можливим, коли США відмовилися від вимог щодо права на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від експлуатації цих ресурсів.

Ольга Стефанішина зауважила, що початковий проєкт угоди був дуже обтяжливим для України. Але вона вважає, що угода про видобуток корисних копалин є лише частиною ширшої картини. Цю позицію, за її словами, поділяють і у США.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, з якою ознайомилася FT, передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50 відсотків надходжень від "майбутньої монетизації" державних мінеральних ресурсів, зокрема нафти і газу, а також пов'язаної з ними логістики. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні,

– пишуть у ЗМІ.

В угоду не входять корисні копалини, які вже надходять до української державної скарбниці. Її дія не поширюватиметься на поточну діяльність Нафтогазу та Укрнафти.

Проте угода не містить і згадок про гарантії безпеки з боку США. Нема ясності і щодо розміру частки США у фонді та "спільної власності".

Які зміни внесли в умови угоди про копалини:

Вилучено умови про створення інвестиційного фонду реконструкції, в якому США зберігали би 100-відсоткову фінансову участь і куди Україна мала би відраховувати 50% доходів фонду від видобутку корисних копалин, включаючи нафту і газ та пов'язану з ними інфраструктуру (максимум до 500 мільярдів доларів).

Щодо мандату фонду на інвестування в Україну, то США підтримуватимуть економічний розвиток України в майбутньому.

"Українські урядовці додали, що угода є лише "рамковою", і що жодні доходи не перейдуть до інших рук, доки фонд не буде створений, що дає їм час для врегулювання будь-яких потенційних розбіжностей. Серед невирішених питань – узгодження юрисдикції угоди", – мовиться у матеріалі.

Хто і коли підпише угоду

Наразі документ схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ. Імовірно, Зеленський найближчими тижнями відвідає Білий дім для церемонії підписання угоди з Трампом.

Перед підписанням угоди про копалини уряд має отримати схвалення Верховної Ради.