Зеленський анонсував спільне виробництво зброї Україною та США

Володимир Зеленський розповів, що Київ та Вашингтон рухаються до спільного виробництва зброї. За словами президента, вже є домовленості з Джо Байденом про конкретні речі.

Відповідну інформацію президент України повідомив напередодні, 17 листопада, під час вечірнього звернення. Зеленський навіть анонсував конференцію, пише 24 Канал.

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Що відомо про спільне виробництво зброї з США

Президент України заявив, що ми разом зі Сполученими Штатами активно рухаємося щодо спільного виробництва зброї.

За словами Зеленського під час його візиту в США у вересні 2023 року вони з Байденом домовилися про цілком конкретні речі, які можуть зробити разом. Український лідер запевнив, що це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів.

Спільне виробництво завжди посилює. Цими днями під час перемовин за участю Андрія Єрмака та нашої урядової команди обговорили конкретику. У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів – усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони,

– пояснив Зеленський.

За його словами, у розвиток Форуму оборонних індустрій, який відбувся у вересні, готують форум у Вашингтоні та проводять відповідну роботу з озброєнням як в Україні, так і в США.

Президент подякував Байдену та його команді, а також обом партіям Конгресу.

"А також я хочу особливо відзначити американські оборонні компанії та партнерів у Європі – усіх, хто реально наповнює змістом захист свободи. У цей час усім нам треба бути максимально результативними, щоб час життя наших дітей і онуків не був украдений війною", – закликав Зеленський.

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