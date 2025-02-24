Україна та США на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини, – Стефанішина

Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Останні переговори пройшли конструктивно, зазначає віцепрем'єрка Стефанішина.

Угоду сподіваються підписати якнайшвидше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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На якій стадії підписання угоди про копалини зі США

Українська та американська команди майже завершили переговори про угоду про видобуток кописних комалин в Україні. Про це написала віцепрем'єрка України Стефанішина.

Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені… Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше,

– зазначає Стефанішина.

Що відомо про текст угоди

Нова версія від американських партнерів пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні два до одного, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона – третину, яку вже надала у вигляді зброї. Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 мільярдів доларів.

Угода охоплює не лише мінеральні копалини, але й газ і нафту.

Майбутні доходи від портів не входять в угоду.

У проєкт угоди включили доходи від територій, які зараз під контролем Росії. У разі повернення цих територій Україною частка надходжень до фонду з цих земель становитиме 66%.

Умови документа передбачають, що Україна має робити внески до фонду до моменту, поки він не досягне 500 мільярдів доларів.