Україна стала країною року за версією The Economist

Україна стала країною 2022 року за версією щотижневого англомовного журналу The Economist. У виданні зазначили, що зазвичай автори та редактори сперечаються, ухвалюючи рішення, однак цього року вибір був очевидний.

Редакція The Economist вирішила, що це може бути тільки Україна.

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У виданні також виділили якості українців, які найбільше проявилися цього року, серед них:

героїзм – адже президент Росії Володимир Путін очікував, що українська армія "зігнеться" перед російською, однак цього не сталося;

винахідливість – українці помітили слабкі місця своїх ворогів, підірвали їхні запаси палива та боєприпасів і швидко навчилися використовувати нову зброю, надану Заходом.

Українці стояли і билися. Професори, сантехніки та поп-зірки вступили в армію, міняючи зручні ліжка на морозні лисячі нори та ризик агонічної смерті. Бій за боєм вони розбили росіян. Захищаючись від агресора, який оспорював право їхньої країни на існування як незалежної держави, вони знайшли нове почуття нації,

– мовиться у повідомленні.

Також The Economist відзначив стійкість українців. У журналі відмітили, що жахи, "яких завдає пан Путін", не впливають на моральних дух громадян України: коли немає води, розтоплюють сніг, а коли нема електрики, йдуть у кафе або сплять в офісах, де й працюють.

Крім того, як наголосили у журналі, Україна стала джерелом натхнення для багатьох пригноблених людей або країн по всьому світу, довівши, що "аутсайдери" можуть протистояти "навіть величезним хуліганам".

Українському народу вручили премію Сахарова

Президент України Володимир Зеленський також став найвпливовішою людиною 2022 року за результатами опитування читачів американського журналу Time. Крім того, Зеленський став "Людиною року" за версією британського видання Financial Times та найвпливовішою людиною в Європі за версією Politico.

Раніше український народ в особі президента отримав головну нагороду Європарламенту у сфері прав людини – премію Сахарова "За свободу думки". Це відзнака, яка вручається за захист прав людини, дотримання міжнародного законодавства. Премію вручали у Страсбурзі. Зокрема, Україну представляли парамедикиня Тайра та Іван Федоров – мер Мелітополя, які були у російському полоні.