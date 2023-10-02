Річ навіть не в корупції: як Україна стала заручником виборів у США

Кажуть, Україна отримала жовту картку від законодавців у США. Дивно. Жовту картку у футболі дають тоді, коли ти порушив правила й отримав покарання.

Україна – інструмент для шантажу Байдена

Видається, що голосування в Конгресі пов'язане з якимись діями України. Наприклад, з корупцією. З її наявністю ніхто не буде сперечатися, звісно. І навіть з її зростанням протягом війни. Але...

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Навіть, якби рівень корупції в Україні був на рівні Фінляндії (а її там дуже важко знайти й треба дуже сильно старатися) це нічого б не змінило в поведінці трампістів. Вони б все одно вибрали Україну як інструмент для шантажу Джо Байдена.

Чому? Два моменти:

вони знають, що підтримка України є важливою для офіційного Вашингтону;

вони ізоляціоністи. Значить все, що відбувається поза межами США, для них другорядне, вони готові це використовувати. Це для нас голосування за підтримку України є основною подією в житті, а для Дональда Трампа це щось проміжне і другорядне. Та й для США це все ж таки не питання №1, бо всі країни світу сконцентровані на собі.

Таким чином, щоб ми не робили, це нічого б не змінило. Цього разу. Адже ми стали заручниками виборчого процесу у США. Заяви безлічі американських політиків про підтримку України на цих вихідних підтверджують незмінність ставлення до України.

Чи означає це, що все пропало? Точно ні. Ми зараз всередині процесу. Будь-які висновки можна буде робити в кінці. От якби Конгрес провалив голосування за допомогу Україні, то рівень хвилювання мав би бути сильним.

Наразі маємо лише технічну зупинку. При цьому до неї були готові і в Україні, і в Вашингтоні. В Україні зараз є запас фінансової міцності, а гроші від США не є критично необхідними для бюджету цього року. У США використали креативну бухгалтерію, переоцінили вже надану підтримку (кілька місяців тому) і змогли збільшити власний ліміт.

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Те, що робить нас сильнішими, породжує і слабкості

Крім того, з фінансової підтримки у нас є програма МВФ. Саме під цю програму країни G7 офіційно гарантували Фонду свою фінансову підтримку протягом 4 років, зокрема і США. Це і є основною цінністю програми з МВФ цього разу. Тому буде великою дурницею її витратити чи провалити.

Окремо питання – волання певних людей, що "це все тому, що ми не використали ленд-ліз". З цим ленд-лізом взагалі дивна історія, навколо нього створений певний карго-культ. Певно, пов'язаний зі згадками про Другу Світову. Однак ленд-ліз завжди був планом "Б". Його мали б активувати, якби план "А" перестав працювати. А план "А" – це безкоштовна підтримка від Вашингтону, яка працювала весь час до останнього моменту. Збільшити підтримку внаслідок ленд-лізу було неможливо.

Ми могли отримувати певну кількість зброї або безкоштовно, або по ленд-лізу, в кредит. Ми, звісно, обирали безкоштовно.

Навіщо був потрібен план "Б"? Ну хоча б тому, що рік тому в США були проміжні вибори, на яких очікування від трампістів були вищими й той безлад, який вони влаштовують зараз, міг початися набагато раніше. А так і план "А" і план "Б" були розраховані на певний час, і цей час вийшов. Тому і застосування ленд-лізу зараз просто неможливе.

Чи приємно, що ми стали заручниками політичного процесу у США? Звісно, що ні. Але це факт. І те, що робить нас сильними у протистоянні з Росією (підтримка союзників) породжує і нашу слабкість, бо ми залежні від підтримки союзників. Але ця слабкість є лише одним із недоліків нашої сили. У питанні підтримки нам треба просто пройти весь шлях голосувань, який буде супроводжуватись безліччю політичних заяв, частина з яких нам буде не подобатись.

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Чи є для нас ризик Трампа? Звісно, є. Але це ризик не тільки для нас, але і для всього демократичного світу. Зокрема, і для самих Штатів.

Що чекає нас найближчим часом на цьому напрямку? Дуже-дуже-дуже багато шуму і неприємних заяв, таких як колаж Ілона Маска про Володимира Зеленського, який є огидним проявом тих самих виборів і є продовженням дій Маска, коли він, наприклад, у ковбойському капелюсі патрулює кордон і ловить нелегальних мігрантів. Це внутрішня кухня Штатів, там під час виборів завжди погано пахло, але зараз ми просто чуємо ці запахи.

Поки що і підтримка суспільств, і підтримка урядів всіх країн G7 залишається стабільною і проукраїнською. Так, немає емоцій перших місяців війни, але їх неможливо тримати на високому рівні так довго. Але вже є інституціалізована підтримка, яка базується на національних інтересах цих країн. Тому рано посипати голову попелом і нити, що нас кидають. Ніхто нас ще не кинув. До потенційної перемоги Трампа такі ризики не проглядаються.

І пам'ятаймо, що Трамп вибрав тему України для шантажу Байдена лише тому, що він знає, яка це важлива тема для Білого Дому. Для інтересів США.