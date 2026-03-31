До українських технологій уже проявляють значний інтерес іноземні партнери. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

В Україні формується новий сектор економіки

Майже щотижня надходять запити від іноземних компаній та міністерств оборони. Деякі зацікавлені у закупівлі систем, інші пропонують створювати спільні підприємства або приїжджають подивитися, як ці технології працюють на практиці.

Це добре видно і на міжнародних оборонних виставках, де українські розробки привертають значну увагу військових і представників індустрії. Найбільший інтерес проявляють скандинавські та балтійські країни. Для них це особливо актуально, адже вони географічно ближчі до Росії і розуміють потенційні ризики. Вони уважно вивчають український досвід і технології, які вже довели свою ефективність на полі бою.

Якщо ще кілька років тому Україна сприймалася переважно як країна, яка потребує безпекової допомоги, то сьогодні вона вже стає постачальником безпеки для партнерів. Йдеться не лише про конкретні системи – дрони, наземні роботизовані комплекси чи системи зв'язку.

Йдеться про експорт досвіду сучасної війни, нових підходів до ведення бойових дій та технологічних рішень, які можуть змінювати баланс сил.

Фактично формується новий сектор економіки – експорт безпеки. Він може включати:

експорт оборонних технологій,

створення спільних виробництв,

навчання військових інших країн,

інтеграцію українських рішень у системи оборони партнерів.

Саме тому вже сьогодні важливо створити умови, за яких українські технології зможуть масштабуватися на міжнародні ринки і стати частиною нової архітектури міжнародної безпеки.