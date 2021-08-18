Україна створить у Туреччині базу для ремонту військових вертольотів

Держкомпанія "Укрспецекспорт" та турецька компанія Teknik A.Ş. підписали угоду про створення бази ремонту вертольотів Мі-17 в Туреччині. Відповідний тендер українська та турецька компанії виграли ще у 2018 році.

На базі, яку створять у Туреччині, лагодитимуть не тільки турецькі та українські, а й вертольоти з інших країн. Хоча умови тендеру 2018 року передбачали проведення ремонту 18 гелікоптерів.

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Партнерство України та Туреччини вийшло на новий рівень

Директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря переконаний, що підписаний між Україною та Туреччиною договір є елементом покращення відносин між двома країнами. Також у компанії немає сумнівів щодо успішної реалізації проєкту.

Співробітництво між нашими країнами у військово-технічній сфері за останній час вийшло на новий якісний рівень і залишається одним із основних елементів українсько-турецького стратегічного партнерства,

– зазначив Ноздря.

Будівництво бази розпочнуть найближчим часом.

Текст публікації "Укрспецекспорту"

Є контракт!

Під час Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2021 ДК "Укрспецекспорт" уклала рамковий контракт з турецькою компанією THK Teknik A.Ş. щодо створення бази ремонту вертольотів Мі-17 в Туреччині.

Ще у 2018 році ДК "Укрспецекспорт" в партнерстві з THK Teknik A.Ş. виграла тендер на ремонт багатоцільових вертольотів Мі-17 Головного командування жандармерії Туреччини. Умовами тендера було передбачено проведення ремонту 18 гелікоптерів.

Успішний досвід реалізації попередніх контрактів та створення нових потужностей дозволять здійснювати ремонт в інтересах як турецьких споживачів, так і третіх країн.

"Співробітництво між нашими країнами у військово-технічній сфері за останній час вийшло на новий якісний рівень і залишається одним із основних елементів українсько-турецького стратегічного партнерства", – зазначив Генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря, коментуючи угоду.

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