Україна створить у Туреччині базу для ремонту військових вертольотів
Джерело:фейсбук "Укрспецекспорту"
Держкомпанія "Укрспецекспорт" та турецька компанія Teknik A.Ş. підписали угоду про створення бази ремонту вертольотів Мі-17 в Туреччині. Відповідний тендер українська та турецька компанії виграли ще у 2018 році.
На базі, яку створять у Туреччині, лагодитимуть не тільки турецькі та українські, а й вертольоти з інших країн. Хоча умови тендеру 2018 року передбачали проведення ремонту 18 гелікоптерів.
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Партнерство України та Туреччини вийшло на новий рівень
Директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря переконаний, що підписаний між Україною та Туреччиною договір є елементом покращення відносин між двома країнами. Також у компанії немає сумнівів щодо успішної реалізації проєкту.
Співробітництво між нашими країнами у військово-технічній сфері за останній час вийшло на новий якісний рівень і залишається одним із основних елементів українсько-турецького стратегічного партнерства,
– зазначив Ноздря.
Будівництво бази розпочнуть найближчим часом.
Текст публікації "Укрспецекспорту"
Є контракт!
Під час Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2021 ДК "Укрспецекспорт" уклала рамковий контракт з турецькою компанією THK Teknik A.Ş. щодо створення бази ремонту вертольотів Мі-17 в Туреччині.
Ще у 2018 році ДК "Укрспецекспорт" в партнерстві з THK Teknik A.Ş. виграла тендер на ремонт багатоцільових вертольотів Мі-17 Головного командування жандармерії Туреччини. Умовами тендера було передбачено проведення ремонту 18 гелікоптерів.
Успішний досвід реалізації попередніх контрактів та створення нових потужностей дозволять здійснювати ремонт в інтересах як турецьких споживачів, так і третіх країн.
"Співробітництво між нашими країнами у військово-технічній сфері за останній час вийшло на новий якісний рівень і залишається одним із основних елементів українсько-турецького стратегічного партнерства", – зазначив Генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря, коментуючи угоду.
Українсько-турецькі відносини: останні новини
- На допомогу Туреччині, у якій спалахнули масові лісові пожежі, 30 липня 2021 року вилетіли 2 пожежні літаки ДСНС.
- Після того, як майже всі пожежі вдалося локалізувати, президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував іноземним партнерам за допомогу, зокрема президенту України Володимиру Зеленському.
- 12 серпня 2021 року стало відомо, що турецька компанія Baykar планує створити в Україні науковий центр з виробництва безпілотників.