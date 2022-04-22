Україна та Світовий банк уклали угоду про грант у 88,5 мільйонів євро: на що підуть ці гроші
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Світовий банк надасть Україні фінансову допомогу. Організація хоче допомогти Україні подолати наслідки війни, яку розпочали росіяни проти нашої держави.
Президент Групи Світового банку Девід Малпасс активно підтримує Україну з перших днів війни. Незабаром наша держава отримає чергову допомогу, якої дуже потребує через війну з Росією.
До теми Зеленський виступив перед Світовим банком і презентував 5 кроків, яких Україна зараз потребує
Фінансова допомога
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, чергова зустріч з Девідом Малпассом була дуже продуктивною. Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду, згідно з якою Світовий банк надасть Україні нам грант в розмірі 88,5 мільйонів євро.
Гроші будуть виділені з Цільового фонду. Кошти спрямують на економічне відновлення України, яка постраждала через напад російських окупантів.
Дивіться також – звернення Байдена щодо війни в Україні