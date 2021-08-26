Україна у своїй історії не мала таких умов, – у МЗС розповіли про евакуацію з Афганістану

Україна продовжує евакуацію громадян з Афганістану, який захопили таліби. Для цього використовують багато ресурсів та докладають максимальних зусиль.

Адже у пріоритеті – саме людина. Про це в ефірі 24 каналу сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Евакуація – у дуже важких умовах

За його словами, евакуація громадян з Афганістану відбувається у безпрецедентно важких умовах.

Мабуть, Україна у своїй історії не знала таких умов, в яких доводиться працювати,

– наголосив Ніколенко.

Він зауважив, що звичайно, попри високі безпекові загрози, вивезення людей – це мистецтво дипломатів, аналізу, взаємодії відомств всередині України та із партнерами.

Україна має готові плани евакуації

Речник МЗС відзначив, що одразу після наступу талібів, міністерство вже мало готовий план евакуації. Україна була однією з перших держав, яка здійснила евакуаційний рейс та вивезла своїх громадян.

Ми (МЗС – 24 канал) продовжуємо аналіз, є підготовлені варіанти. Але звичайно ми враховуватимемо розвиток ситуації,

– відзначив він.

За його словами, Україна продовжить роботу з евакуації після 31 серпня, якщо в цьому буде необхідність. У пріоритеті – евакуація українців та членів їхніх сімей. Але попри це, Україна готова вивозити й інших громадян.

"Україна за 3 рейси вивезла з Афганістану представників найбільш вразливих категорій. Мовиться про діячів культури, журналістів, активістів. Той, хто дійсно потребує допомоги, чиє життя – в небезпеці, Україна готова подати йому руки", – сказав Ніколенко.

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