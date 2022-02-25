Україна тимчасово зупиняє експорт препаратів крові

В Україні запроваджують тимчасове зупинення експорту препаратів крові. Очевидно, що це пов'язано з їх потребою для наших захисників.

МОЗ буде затверджувати обсяги необхідного забезпечення потреби системи охорони здоров'я донорської крові та препаратів крові. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Важливо Ляшко закликав здавати кров для можливих потреб: де це можна зробити

У центрах крові в Києві великі черги

У центрах крові в Києві утворились черги з українців, які хочуть стати донорами для військових. Люди постійно прибуваю у банк крові. За словами медсестер центру, 24 лютого також було чимало відвідувачів

Раніше очільник Міністерства охорони здоров'я закликав українців стати донорами для потреб ЗСУ.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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