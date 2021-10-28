Україна в ТКГ просила повернути трьох полонених, але Росія відмовила

Українська делегація у Тристоронній контактній групі наполягала, аби Росія повернула трьох полонених жінок. Щоправда, представники держави-агресорки це не підтримали.

Українська делегація наполягала, аби жінок передали Києву в односторонньому порядку. Ті відмовили.

До речі Вимогою повернути Медведчука в ТКГ Росія заблокувала обмін полоненими

Російську делегацію також не зацікавила доля затриманого бойовика Андрія Косяка. Вони навіть не захотіли це обговорювати.

Окупанти й далі блокують КПВВ

Російська сторона продовжує обмежувати роботу пунктів пропусків на окупованих територіях. Бойовики роблять це, попри заклики Української сторони дозволити громадянам отримати пенсії та соцвиплати.

Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, відкриття КПВВ,

– наголосили в ТКГ.

Наступне засідання запланували на 10 листопада.

Останні новини про полонених у Кремлі українців