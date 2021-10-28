Україна в ТКГ просила повернути трьох полонених, але Росія відмовила
Джерело:Україна у ТКГ
Українська делегація у Тристоронній контактній групі наполягала, аби Росія повернула трьох полонених жінок. Щоправда, представники держави-агресорки це не підтримали.
Українська делегація наполягала, аби жінок передали Києву в односторонньому порядку. Ті відмовили.
До речі Вимогою повернути Медведчука в ТКГ Росія заблокувала обмін полоненими
Російську делегацію також не зацікавила доля затриманого бойовика Андрія Косяка. Вони навіть не захотіли це обговорювати.
Окупанти й далі блокують КПВВ
Російська сторона продовжує обмежувати роботу пунктів пропусків на окупованих територіях. Бойовики роблять це, попри заклики Української сторони дозволити громадянам отримати пенсії та соцвиплати.
Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, відкриття КПВВ,
– наголосили в ТКГ.
Наступне засідання запланували на 10 листопада.
Останні новини про полонених у Кремлі українців
- Україна вже давно сформувала списки на обмін полоненими. Однак у Кремлі це затримують. Російська сторона теж начебто подає – але в переліку більшість людей просто фейкові.
- 19 серпня Володимир Зеленський заявив, що це питання "загальмоване повністю".
- За інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на квітень 2021 року, в полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебувають 280 українців, з них 236 – цивільні особи та 40 – військові.