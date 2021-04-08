Україна в ТКГ щомісяця подає списки на обмін полоненими, – Арестович

Українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами. Втім Росія блокує процес, прив'язуючи його до політичних питань.
Джерело:УНН
Що заявив Арестович
Спікер української делегації наголосив, що наша сторона у ТКГ подає списки, у яких є понад 90 осіб. Однак Росія прив'язує гуманітарні питання до політичних.
Читайте також ТКГ засідала 6 годин, але не змогла узгодити повернення до режиму тиші
Ми спонукаємо (повернутись до питання обміну – 24 канал) кожні 2 тижні, і між засіданнями також,
– пояснив політик.
Він наголосив, що питання обміну полоненими є повністю заблокованим ще з вересня 2020 року.
У списках української делегації є люди для наступного обміну, однак росіяни кажуть про необхідність їх "процесуально очистити" тощо.
Процес обміну полоненими: головне
- Росія намагається примусити Україну до прямих перемовин з так званими "ДНР" та "ЛНР", використовуючи для цього питання обміну утримуваними особами. Через це процес затягується.
- За даними Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 7 квітня у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 280 українців, з них 236 цивільні особи та 40 військовослужбовців.
- Також відомо, що 258 людей є безвісти зниклими.