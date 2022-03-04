Україна – це 15 атомних блоків, якщо буде вибух – кінець усім, – Зеленський
Джерело:телеграм Зеленського
Президент України записав окреме звернення до світу через ядерну загрозу, яку створила Росія. Адже російські військові зараз атакують Запорізьку атомну електростанцію.
Володимир Зеленський наголосив: якщо зараз їх, росіян, не зупинити – може бути катастрофа. Адже ніхто не може передбачити, чи станеться ядерний вибух.
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"Не допустіть загибелі Європи"
"Ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції. Коли буде вибух, або коли його не станеться", – зазначив у відео Володимир Зеленський, коментуючи загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС.
Треба зупинити російських військових негайно! Кричіть своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух – це кінець всім. Кінець Європи,
– наголосив Володимир Зеленський.
Тільки негайні дії Європи можуть все це зупинити – додав президент України: "Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції!"
Відео звернення Володимира Зеленського через ядерну загрозу на ЗАЕС:
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