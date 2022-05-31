Україна цінує насамперед життя, – Зеленський закликав не підганяти ЗСУ

Президент Володимир Зеленський закликав українців не підганяти наших військових та не повчати їх у тому, як потрібно наступати чи де варто відкинути ворога у першу чергу.

Зеленський закликав не повчати та не підганяти ЗСУ

Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні до нації 31 травня. Очільник держави зауважив, що Україна цінує кожну думку, але насамперед вона цінує кожне життя.

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Це аксіома. Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати,

– підкреслив Зеленський.

За його словами, Збройні Сили Україні, розвідка, Нацгвардія та усі, хто захищає державу, хоч і поступово, але невідворотно зривають плани російського агресора.

До того ж фронтову ситуацію варто оцінювати комплексно. Тобто по всьому фронту, а не по одній ділянці, де найбільш "жорстко" і яка привертає найбільшу увагу.

Президент розповів про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський коротко розповів про загальну ситуацію в зоні активних бойових дій. Дуже складно на Донбаському напрямку – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз є епіцентром протистояння.

Він зауважив, у Сєвєродонецьку є велике хімічне виробництво. З огляду на це, дії російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, є справжнім божевіллям.

"Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне", – зауважив український лідер.

Разом з тим, є й кращі новини – українська сторона має певні успіхи на Херсонському напрямку та просування на Харківщині. У Запорізькій області наші війська стримують тиск окупантів.

У загальній картині, за словами президента, видно, що українські захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації. І це попри те, що росіяни досі мають значну перевагу у техніці та кількості живої сили.

Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя,

– знову наголосив Зеленський.

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