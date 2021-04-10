Україна та Туреччина підписали декларацію Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини країни підписали спільну декларацію Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня.

Засідання відбулося у Стамбулі 10 квітня. Воно пройшло під співголовуванням лідерів двох держав.

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Що вирішили під час перемовин

Україна та Туреччина для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами та посилення співпраці в усіх сферах вирішили:

Активізувати спільні зусилля з метою поглиблення співпраці та координації між сторонами у сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді;

Продовжувати співпрацю у форматі "Квадрига" (2 + 2) на рівні міністрів та координаторів;

Підтвердити безумовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах;

Продовжувати координувати кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також територій у Донецькій та Луганській областях;

У цьому контексті продовжувати підтримувати багатосторонні зусилля в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи та ОБСЄ.

Підтримати створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Росією;

Посилити спільні зусилля для покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину – Крим – унаслідок тимчасової окупації;

Координувати зусилля відповідно до міжнародного права для забезпечення захисту прав людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включно з кримськими татарами;

Підтримувати мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України шляхом діалогу на основі Мінських домовленостей, відзначити роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і продовжувати надавати максимальну підтримку її діяльності;

Посилити співробітництво та спільні зусилля у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом у всіх їхніх формах та проявах;

Вжити спільних заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію транснаціональної організованої злочинності, кіберзлочинів, нелегальної міграції, торгівлі наркотиками та прекурсорами, зброєю та людьми;

Забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію;

Підтвердити відданість подальшому посиленню співпраці у галузі оборонної промисловості шляхом завершення поточних та розробки нових спільних проектів;

Висловити підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема її намірів отримати найближчим часом План дій щодо членства, та відзначити прагнення сприяти забезпеченню взаємосумісності Збройних cил України зі збройними силами членів Альянсу;

Підтвердити підтримку регіональної співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності та безпеки в рамках двосторонніх та багатосторонніх механізмів, включно з НАТО;

Прискорити роботу з метою завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю в дусі взаєморозуміння та конструктивізму;

Вжити необхідних заходів для усунення проблем інвесторів та компаній з кожного боку та заохочення нових інвестицій;

Забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в’їзду та покращення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму;

Здійснювати підтримку освітньої діяльності Турецького фонду "Мааріф" в Україні.Підтвердити відданість співробітництву та координації зусиль з метою стримування пандемії COVID-19 та подолання її наслідків для соціальної та економічної діяльності.

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