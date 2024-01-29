"Внесемо остаточну ясність": Україна та Угорщина "відмотали тему" нацменшин і врегулюють питання

Після зустрічі з Петером Сіярто в Ужгороді 29 січня відбувся брифінг. Українську сторону представляли Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак. Про що заявили Кулеба та Сіярто – читайте на 24 Каналі.

Голова Офісу президента повідомив, що Україна та Угорщина готують зустріч між Зеленським та Орбаном. Поки що не відомо, коли вона відбудеться, але це має статися найближчим часом. У діалозі зацікавлені обидві сторони.

Дивіться також Права нацменшин, скандал та 50 мільярдів: головне з напружених перемовин Єрмака, Сіярто і Кулеби

Як Україна та Угорщина врегулюють питання нацменшин

Дмитро Кулеба сказав, що про права національних меншин під час зустрічі говорили чи не найбільше.

Ця історія дуже давня, ми відмотали її до початків і зійшлися на тому, що ми хочемо це питання врегулювати,

– повідомив він.

При цьому міністр підкреслив: якщо раніше в питанні нацменшин рухалися у контексті рішення про членство України в ЄС, то "тепер хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того щоб остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".

Україна попросила Угорщину надати список питань, "які є до питання захисту прав представників меншин". Перелік Україна вже отримала. Він налічує 11 пунктів, які потребують роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення, на думку угорців.

Тепер створять спеціальну комісію, яка працюватиме під егідою двох МЗС. За 10 днів вона має представити на розгляд урядів ті питання, які потребують вирішення.

За словами Дмитра Кулеби, це внесе остаточну ясність у стосунки двох країн щодо питання нацменшин.

Про що просить Угорщина в 11 пунктах

Ми говорили про ті питання, які останніми роками були досить важкими та відкритими. В останній час у нас були недобросусідські відносини. З 2015 року в Україні приймали такі законодавчі акти, які зменшували права угорської національної меншини. (...) Ми просимо повернути угорській нацменшині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Я хочу підкреслити: Угорщина не просить нічого більше, ніж те, що було до 2015-го,

– висловився Сіярто.

Також угорський міністр поділився кількома з тих 11 пунктів, які передала його країна. Угорщина хотіла би відновити статус національної школи, повернути можливість складати атестат зрілості угорською та послуговуватися угорською в галузі вищої освіти, культури та суспільного життя.

"Ми прибули сюди, аби відновити добросусідські відносини. Перед нами довгий шлях, але ми з угорського боку готові виконати цю роботу. На Закарпатті угорці та українці живуть у мирі, – підсумував Сіярто.

"Заберемо Закарпаття, якщо Україна впаде"

Раніше ми писали про різку реакцію Дмитра Кулеби на заяву ультраправого угорського політика. Що сказав міністр закордонних справ України – читайте тут.