Україна уразила пункт дислокації бригади, яка вдарила 13 квітня по Сумах

Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади ворога на Курщині, яка у Вербну неділю, 13 квітня, вдарила по Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Уражено пункт дислокації бригади, яка атакувала Суми

Підрозділи Сил безпілотних систем, ССО ЗСУ, СБУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по Сумах 13 квітня та до інших воєнних злочинів проти народу України.

Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі ЗСУ наголосили, що кожна російська військова частина, підрозділ та їхні солдати, які обстрілюють мирні міста і цивільних громадян України, "будуть встановлені та обов’язково отримають відплату".

"Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії Росії проти нашої країни", – додали в Генштабі.

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Нагадаємо, Росія у неділю, 13 квітня, цинічно і підло вдарила по Сумах двома балістичними ракетами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, з якою швидкістю Росія атакувала місто.

Так, Клименко розповів, що по центру Сум Росія вдарила двічі у проміжку 2 – 2,5 хвилини – о 10:15 та 10:17.

Попередньо, на місто спрямували ракету "Іскандер-М" осколково-фугасної дії, яка летить зі швидкістю понад 2 кілометри за одну секунду.

Зауважимо, що вдень 14 квітня прокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 35 осіб, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Також унаслідок атаки постраждало 117 осіб, серед яких – 15 дітей. Наразі до лікарень госпіталізовано близько 40 осіб. Стан 11 потерпілих медичні працівники оцінюють як важкий.

Крім того, як повідомив Ігор Клименко, серед постраждалих – 14 поліцейських. Крім цього, серед жертв та поранених є працівники спецслужб, які працювали над ліквідацією наслідків трагедії.