Україна битиме по російських НПЗ, якщо Росія не піде на енергетичне перемир'я, – Зеленський

Україна може відновити атаки на нафтопереробні заводи Росії цієї зими. Такий сценарій розглядається на випадок зриву енергетичного перемир'я.

Про таку позицію 12 жовтня заявив президент Володимир Зеленський в етері DRM News, коментуючи ситуацію навколо ініціативи Дональда Трампа.

Що відомо про позицію Києва

За словами президента, минулої ночі російські нафтопереробні заводи не горіли, проте Росія вже встигла порушити оголошене американським лідером перемир'я.

Ми готові підписати гарантії для припинення вогню. Ми очікуємо деталей розмов між американцями та росіянами,

– сказав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що відповідь України буде неминучою, якщо агресор відмовиться від припинення ударів по енергетиці цієї зими.

Тиск США та нерівноцінні умови

Як писало Axios, американська сторона розглядає зупинку атак у форматі "НПЗ на НПЗ". Проте українські посадовці вважають таку пропозицію нерівноцінною, адже Україна має лише один такий завод, який і так не працює на повну потужність.

Водночас західні партнери намагаються вплинути на рішення Києва. За даними Financial Times, представники США телефонували до України та європейських столиць із вимогою припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Американські попередження навіть містили погрози призупинити обмін розвідувальними даними та заблокувати механізми закупівлі зброї.

Нагадаємо, оголошення про перемир'я стало несподіваним для української влади. Володимир Зеленський привітав заяву, але наголосив на важливості її практичної реалізації.

Попри розмови про припинення вогню, російські війська продовжили атаки по українській енергетичній інфраструктурі.