"Без єдиного пострілу": у США розповіли, як Україна "вивела з гри" 17 тисяч ворожих солдатів

Українські військові продовжують ліквідовувати загарбників, які прийшли на нашу землю. Водночас майже 20 тисяч ворожих військових ліквідували без жодного пострілу.

Україна вивела з поля бою близько 17 тисяч ворожих солдатів. Це вдалося зробити за допомогою інформаційних операцій, сказав голова Командування спеціальних операцій армії США, генерал-лейтенант Джонатан Брага.

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Інформація – важливий інструмент

Україна використала низький моральний стан окупантів для проведення успішних інформаційних компаній у медіа.

"Ми підтримували наших українських партнерів. У вас є 17 тисяч росіян, які покинули Україну. Це 17 тисяч солдатів, яких вам не довелося підривати на полі бою або знищувати. Це послабило оборонні механізми окупантів", – заявив Брага.

Україна наполегливо поширювала інформаційні повідомлення із потрібним змістом та переконала тисячі російських військових залишити свої позиції. Українські військові та розвідники отримують необхідну інформацію із соцмереж противника.

На тактичному рівні підрив волі та морального духу окремих солдатів, підрив загального потенціалу підрозділу – це невід'ємна і традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб посіяти сумніви у свідомості противника,

– зауважив Брага.

Україна може використовувати дані про низький бойовий дух окупантів, тож Кремль всіляко намагається цьому запобігти. Серед цих прикладів – жорстокі методи Росії щодо солдатів, які відмовляються виконувати накази або відступають.

Серед окупантів панічні настрої