Україна видаватиме біометричні візи іноземцям
28 липня 2021 , 15:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Гончаренко
Україна почне видавати іноземцям біометричні візи. Уряд на засіданні 28 липня затвердив відповідний комплекс заходів для спрощення процедури ідентифікації людей після в’їзду.
Іноземці при оформленні візи повинні подати фотографію та здати відбитки пальців. Відповідні органи оброблять цю інформацію та зафіксують на цифровому носієві.
До речі Іноземці повинні подавати біометричні дані при оформленні українських віз
Біометрична віза буде чинна протягом 5 років.
Від кого не вимагатимуть біометричні дані
- діти до 12 років;
- дипломати;
- особи зі службовими паспортами;
- люди з інвалідністю, у яких неможливо взяти біометричні дані.
Нардеп Олексій Гончеренко опублікував екземпляри актів, де зазначений порядок отримання біометричних віз.
Що цьому передувало
- Президент Володимир Зеленський 23 березня 2021 року підписав законопроєкт про видачу біометричних віз іноземцям.
- Верховна Рада ухвалила його 4 березня.
- До слова, в ініціативі зазначено, що неподання іноземцем біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи.