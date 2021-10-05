Україна віддає перевагу посиленню ППО і планує заміну бойових літаків, – Міноборони

Наразі Україна віддає перевагу посиленню протиповітряної оборони. Саме це є приоритетним напрямком у ситуації, яка склалася зараз. Водночас найближчим часом планується заміна ударних бойових літаків.

Про це заявив гендиректор директорату політики у сфері оборони Міноборони Юрій Пунда під час Варшавського безпекового форуму.

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Пунда зазначив, що українська військова авіація застаріла. Однак, за його словами, в конфлікті з Росією складно використовувати бойові літаки, оскільки ворог володіє потужною ППО.

У нашій ситуації – це вибір між протиповітряною обороною та ударними потужностями ВПС. Зараз ми більш зацікавлені в розвитку ППО, ніж ударних потужностей ВПС,

– сказав він.

За його словами, ситуація з протиповітряною обороною важливіша, ніж ударні потужності ВПС. І саме тому наше керівництво надає більший пріоритет ППО.

Водночас він підкреслив, що найближчим часом оборонне відомство планує заміну застарілих бойових літаків на нові. це питання обговорюють, але все залежить від бюджету.

Раніше Сполучені Штати заявили, що докладатимуть зусиль для збільшення можливостей протиповітряної оборони України. Крім того, допомагатимуть з модернізацією Військово-Морських сил та нададуть українській стороні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наразі розробляє власну систему протиракетної оборони. За його словами, для цього ведуться переговори не лише зі США, а й з іншими державами.