Україна відкрила Заходу очі на дві істини, що переламають хід історії

Багато років тому, вже не згадаю в якому році, я написав, що європейський вибір України – це зовсім не новий шлях, а повернення до рідної гавані. Історично це так і є.

Поврення до витоків

Дорога додому буде довгою, небезпечною та сподобається ця подорож далеко не всім. Тим, кому до вподоби російська модель розвитку суспільства, не пощастило. Їм в інший бік. Це не біда – Росія велика, місця вистачить.

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Європу позбавили залежності від російської газової голки

Для України рішення про кандидатство в ЄС означає напружену роботу над собою у сфері законодавства, економіки, соціальної сфери. Членом ЄС Україна стане не сьогодні і не завтра – у найкращому разі за п'ять – сім років.

Але зміна вектору розвитку відбулася, хоч і під залпи російських знарядь. Москві вже не отримати важелів впливу на нашу політику, та й економіка України має всі шанси більше не залежати від російської газової труби.

Скажу більше, запекла боротьба України за європейський шлях розвитку зірвала маску пристойності з російського режиму і змусила Європу усвідомити, що для них означає російська вуглеводнева голка. Наскільки небезпечно та згубно залежати від ресурсів, якими керує неадекватний диктатор та його поплічники.

Україна змінила не лише свою долю, вона змінила долю ЄС, підштовхнувши європейців до відмови від такої приємної та комфортної залежності від російських ресурсів. Ми довели, що нафта та газ із Росії – це знаряддя політичної експансії. Європа, схоже, засвоїла урок.

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Історичний злам старої картини світу

І ще – саме українсько-російська війна обвалила імпотентну систему колективної безпеки у Старому та Новому Світі, продемонструвавши безсилля міжнародних організацій, не здатних зупинити агресора.

Час змін настав, дорогі співгромадяни. Він нам дорого обійшовся, але інакше не буває. За моральний, економічний та геополітичний вибір доводиться платити. Іноді кров'ю, на жаль.

Дорогу здолає той, хто йде.

Те, про що ми мріяли 1991 року, голосуючи за Незалежність України, стало ближчим. Ворог буде розбитий! Перемога буде за нами!

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