Кубраков озвучив амбітну ціль України щодо експорту зерна

У Мінінфраструктури сподіваються, що безпекові гарантії партнерів з ООН та Туреччини працюватимуть і надалі. Таким чином експорт продовольства стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку.

Вранці 5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, вирушили три балкери NAVI STAR, ROJEN та POLARNET.

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Поновлено судноплавство з порту "Чорноморськ"

На борту цих балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. Судна направляються до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Також каравани поновили "судноплавство" з порту Чорноморськ.

Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку,

– написав Кубраков.

Україна хоче забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. При цьому в Мінінфраструктури прагнуть, аби порти працювали в два боки. Адже вже надходять заявки судновласників, які готові заходити в порти для завантаження.

Мета України – 3 мільйони тонн експорту агропродукції та більше щомісяця. Мовиться про порти Одеси, Чорноморська та Південного.

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Україна має вивезти 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю

Україна має швидко вивезти 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю. Після цього з українських портів можуть розпочати експорт нового зерна.

Перші каравани з українським зерном / Відео Олександра Кубракова:

З України запрацювали "зернові коридори": коротко

Судно RAZONI з 26 тисячами тонн кукурудзи успішно пройшло перевірку у Стамбулі. Місце призначення судна – Ліван.

Попри те, що "зерновий коридор" запрацював, президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть зірвати експорт.

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна віддана боротьбі за глобальну світову продовольчу безпеку.

Дивіться у відео – деталі про так звану "зернову угоду":