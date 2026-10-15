З нас досить, – Зеленський заявив, що Україна відновить удари по НПЗ Росії після триденної паузи

Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ після триденної паузи. Президент оголосив, що обмеження знято.

Про це йдеться в інтерв'ю FT.

Що відомо відновлення ударів по НПЗ Росії

Зеленський пояснив, що Україна призупинила атаки на енергетику Росії на 3 дні на прохання США, але Росія продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних. За тиждень загинули понад 100 українців.

Заборона знята. З нас досить,

– заявив він.

Глава держави зауважив, що попри цю паузу Україна залишилася без американських попереджень про пуски балістичних ракет, а обмеження Starlink ускладнили фронтові операції та удари по російських військових об'єктах.

Президент України нагадав, що американські представники погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по російській енергетиці не припиняться. Згодом це пояснили технічним збоєм. Президент відкинув і версію про випадкові несправності Starlink, назвавши їх "волею".

Сам Трамп раніше заперечував припинення обміну розвідданими.

На запитання, чи погодиться Україна знову зупинити удари, навіть якщо Росія їх продовжить, Зеленський відповів: лише в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot. І це буде, за його словами, лише мінімальною вимогою.

До слова, у виданні CBS News припустили, що США могли навмисно приховати дані про обстріл. Джерела також повідомили, що раніше цього року американці вже одного разу не надали розвіддані про пуски російської балістики, пояснивши це необхідністю зосередити більше ресурсів на Близькому Сході.