Україна не відповідає дітям, – Зеленський про удари по дата-центрах у Росії

Україна продовжує завдавати ударів по Росії у відповів на її обстріли українських мирних міст. Зокрема, дзеркального вона відповіла по російських дата-центрах.

Так президент Володимир Зеленський відповів на запитання 24 Каналу.

Як відповіла Україна?

Зеленський підтвердив факт ураження об'єктів на території Росії, однак утримався від розголошення конкретних подробиць операції.

Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі детали не можу сказати,

– заявив президент України.

Зеленський також нагадав про останні російські атаки по Прилуках та Краматорську. Він окремо наголосив, що "Україна безумовно не відповідає дітям".

Не відповідає і ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповіді скоро отримають. Без деталей,

– додав глава держави.

Нагадаємо, 8 жовтня після атаки на ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" там зафіксували перебої з електроживленням, через що став недоступним широкий спектр сервісів Yandex Cloud. Відомо, що це великий дата-центр потужністю до 12 мегаватів, розрахований на десятки тисяч серверів.