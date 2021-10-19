Україна відправила американському замовнику танк "Оплот" за майже 7 мільйонів доларів
Джерело:Укроборонпром
Одна з компаній Укроборонпрому днями відвантажила американському замовнику танк "Оплот". Пентагон замовив бойову машину, яка коштує майже 7 мільйонів доларів, ще у 2018 році.
Танк замовнику нещодавно відвантажила державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".
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Україна відправила замовнику танк "Оплот"
Гендиректор Укрспецекспорту Вадим Ноздря зазначив, що танк відбув до США у межах виконання контракту на виготовлення та відвантаження цієї бойової машини між спецекспортером та американським замовником.
Танк виготовлений в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації.
Видання Defense Express зазначає, що Міноборони США замовило бойову машину ще у 2018 році. Її вартість становить майже 7 мільйонів доларів.
Україна відправила американському замовнику танк "Оплот" / Фото Василя Шурупова
До відомо про "Оплот"
- Бойова машина "Оплот" – це середній танк українського виробництва. Його виготовляють на заводі імені Малишева.
- Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних та повітряних цілей, які низько літають на малих швидкостях, в умовах вогневої протидії супротивника.
- Виконання широкого кола бойових завдань можливе за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури навколишнього середовища від -40 до +55 градусів, за відносної вологості повітря до 98% при температурі +25 градусів, висоті до 3 000 метрів над рівнем моря і запиленості повітря, що трапляється під час експлуатації.