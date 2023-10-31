Україна відправила дипломатичну ноту Польщі через можливе блокування кордону

Поляки збираються страйкувати на кордоні з Україною. Поки не зрозуміло, як саме українці зможуть перетинати кордон під час протестів.

Протести заплановані на п'ятницю 3 листопада на пропускному пункті Корчова – Краківець. Вони триватимуть два місяці, тобто до кінця року.

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Про що нота до Польщі

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що наша держава направила ноту Польщі – просить не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону чи обмеження руху на кордоні. За його словами, це тільки нашкодить обом сторонам. До того ж через війну в Україні пункти пропуску і так навантажені.

Такі погрози протестувальників блокувати рух у пунктах пропуску зовсім не допомагають іміджу Польщі, а також тим польським підприємцям, які беруть участь чи мають намір брати участь у проєктах з відбудови України. Посольство і генеральне консульство України перебувають у постійному контакті з міністерством інфраструктури Польщі та підкарпатським і люблінським воєводами,

– каже Василь Зварич.

Він висловив сподівання, що польська влада порозуміється з потенційними протестувальниками і кордон не блокуватимуть.

Чого хочуть поляки

Після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС конкуренція між перевізниками зросла. Польські перевізники, очевидно, програють українським, тож вирішили протестувати. Серед їхніх вимог – посилити правила перевезень для іноземних перевізників і неможливість реєструвати у Польщі ті компанії, чиї фінанси не на території ЄС.

Поки не ясно, як можна буде перетинати кордон під час цих протестів. У ДПСУ чекають на роз'яснення польської сторони щодо цього, а відтак нададуть рекомендації.

