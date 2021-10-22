Україна відреагувала на загибель операторки Галини Гатчінс
Джерело:24 канал
У США під час зйомок актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс. У МЗС України підтвердили, що у загиблої 42-річної жінки було українське громадянство.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини трагедії.
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Українські консули встановлюють зв'язок з рідними загиблої
Українські дипломати взаємодіють із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.
Консули також встановлюють зв'язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу,
– пояснив Ніколенко.
Трагедія сталась під час зйомок вестерну
Зазначимо, що трагедія сталась на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа". Алек Болдвін стріляв із реквізитного пістолета, поранення отримала жінка-оператор та режисер Джоел Соуз.
Врятувати Галину Гатчінс не вдалось, вона померла у лікарні. Режисер – у критичному стані.Зверніть увагу! Зйомки припинили, Болдвіна допитали поліцейські. Жодних звинувачень у справі поки не висунули. Поліція проводить розслідування
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Що відомо про Галину Гатчінс
- Загиблій було 42 роки.
- Гатчінс – уродженка України.
- Разом з батьками Галина проживала на військовій базі у Заполяр'ї. Після чого повернулась до Києва, де отримала вищу освіту. Вивчала міжнародну журналістику у Київському національному університеті імені Шевченка.
- Згодом жінка виїхала у США, де й отримала кінематографічну освіту.
- Гатчінс назвали однією з висхідних зірок американського кінематографа у 2019 році.