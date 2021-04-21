Україна виходить із ще однієї угоди СНД: уряд підтримав законопроєкт

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Київ вийде зі ще однієї угоди зі Співдружністю незалежних держав – про міждержавний резерв засобів захисту тварин. Кабінет Міністрів 21 квітня підтримав відповідний законопроєкт.

Джерело:

24 канал

Документ пропонує вихід Україні з угоди з СНД, яка була укладена ще 12 березня 1993 року.

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Україна залишає ще одну угоду СНД

Йдеться пpo угоду щодо створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД.

Кабмін схвалив законопроєкт про вихід з угоди. Тепер його скерують до Верховної Ради. Лише після затвердження документу парламентом відбудеться остаточний вихід.

Чому участь у цій угоді вже неактуальна

  • Окрім найважливішої причини виходу з усіх угод СНД – російської агресії щодо України, є й інші причини неактуальності саме цієї угоди.
  • Народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан у телеграмі зазначив, що наразі зберігання Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД розташоване на території держави-агресора.
  • Номенклатура препаратів, які включені до резерву, в основному орієнтована на захворювання, які поширені на території Росії.
  • Враховуючи, що за останні роки у світі з'явилася велика кількість інших інфекційних хвороб тварин, препарати резерву не можуть задовольнити сучасні потреби.

Що відомо про СНД 

Це регіональна організація, до якої входять пострадянські країни. Україна була однією з членів-ініціаторів її створення у 1991 році. Верховна Рада не ратифікувала вступ у СНД, тому Україна ніколи не була членом організації, а мала лише асоційоване членство.

У березні 2014 року РНБО ухвалила рішення про початок процедури виходу з СНД. Причиною стала російська агресія на Сході України. У травні 2018 року Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.