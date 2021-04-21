Україна виходить із ще однієї угоди СНД: уряд підтримав законопроєкт

Київ вийде зі ще однієї угоди зі Співдружністю незалежних держав – про міждержавний резерв засобів захисту тварин. Кабінет Міністрів 21 квітня підтримав відповідний законопроєкт.

Документ пропонує вихід Україні з угоди з СНД, яка була укладена ще 12 березня 1993 року.

Раніше Україна виходить з 2 угод, укладених у межах СНД: Зеленський підписав указ

Україна залишає ще одну угоду СНД

Йдеться пpo угоду щодо створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД.

Кабмін схвалив законопроєкт про вихід з угоди. Тепер його скерують до Верховної Ради. Лише після затвердження документу парламентом відбудеться остаточний вихід.

Чому участь у цій угоді вже неактуальна

Окрім найважливішої причини виходу з усіх угод СНД – російської агресії щодо України , є й інші причини неактуальності саме цієї угоди.

, є й інші причини неактуальності саме цієї угоди. Народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан у телеграмі зазначив, що наразі зберігання Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД розташоване на території держави-агресора.

Номенклатура препаратів, які включені до резерву, в основному орієнтована на захворювання, які поширені на території Росії.

Враховуючи, що за останні роки у світі з'явилася велика кількість інших інфекційних хвороб тварин, препарати резерву не можуть задовольнити сучасні потреби.