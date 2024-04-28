Україна чекає на зустрічний крок від ЄС і НАТО: Зеленський анонсував важливі події

Володимир Зеленський розповів про підготовку Саміту миру, а також підписання із США двосторонньої безпекової угоди. Президент сказав про свої очікування від партнерів ЄС і НАТО.

Глава держави розповів про безперервну роботу із партнерами щодо допомоги Україні.

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Знаковий рік

Зеленський зазначив, що вже у червні має відбутися перший Саміт миру. І зараз влада працює над тим, аби він став справді глобальним.

Глава держави запевнив, що усі континенти будуть представлені на ньому.

Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру,

– наголосив президент.

Крім того, цього літа пройде саміт НАТО. Зеленський натякнув, що Україна продовжує сподіватися на запрошення до Альянсу. Адже, на його думку, кожна країна, яка поділяє спільні цінності НАТО й готова реально їх захищати, заслуговує на це.

Також президент висловив інші сподівання на цей рік. Він нагадав, що Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу.

Угода безпеки з США

Україна разом із партнерами з США працює над двосторонньою безпековою угодою. Зеленський вважає, що вона має бути взірцевою та включати збройну підтримку, фінансову, політичну протягом наступних 10 років. Йдеться й про спільне виробництво зброї.

Президент розповів, що захисники ще чекають на зброю, обіцяну Україні. Глава держави сподівається, що ця поставка матиме такі обсяги і вагу, що здатна буде переломити ситуацію на фронті на користь України.

Сьогодні Зеленський поспілкувався із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом і подякував йому за сприяння ухваленню допомоги Україні. У цій розмові президент підкреслив, що українські військові потребують Patriot і якнайшвидше.

Раніше Зеленський назвав мінімальну кількість ЗРК Patriot, які потрібні нашій державі. Йдеться про сім установок. Президент впевнений, що вони є в союзників.

Крім того, стало відомо, що Іспанія у найближчі дні направить в Україну ракети до Patriot.