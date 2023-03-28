В ОК "Південь" підтвердили, що Дніпро вже охороняють патрульні катери 40 Defiant

На Дніпрі помітили патрульні катери 40 Defiant, які Україна отримала від флоту США. Цю інформацію підтвердили в ОК "Південь".

Спершу про це повідомив "Мілітарний". Там зазначили, що декілька днів тому у мережі опублікували відео з катерами 40 Defiant. Цю інформацію підтвердила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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40 Defiant вже виконують бойові завдання

Вона заявила, що робота катерів досить помітна. За її словами, 40 Defiant виконують бойові завдання на Дніпрі.

Нагадаємо, що патрульний катер 40 Defiant був побудований компанією Metal Shark зі штату Луїзіана. Сполучені Штати анонсували передачу патрульних катерів у червні минулого року.

Що відомо про нові катери

ЗСУ мали отримати шість катерів цього класу.

Патрульні 40 Defiant мають довжину корпусу всього 12 метрів. Але екіпажі таких катерів в складі ВМСУ себе відчувають захищеними, зокрема завдяки кевларовій броні на рубці, і завдяки тому, що такі катери можна легко маскувати на місцевості, завдяки їх малим габаритам

Крім цього, Metal Shark веде будівництво для ВМС України ще партії патрульних катерів трьох різних класів з алюмінієвими корпусами в рамках програм американської військової допомоги.

Ці катери включають 38-футові малі патрульні катери Defiant у виконанні із закритою рубкою, 38-футові малі патрульні катери типу Defiant у виконанні без закритої рубки і 36-футові катери-перехоплювачі Fearless.