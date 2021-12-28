Україна вимагає від Грузії впустити до Саакашвілі українських лікарів

28 грудня 2021 , 21:50
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Джерело:

МЗС України

У МЗС України відреагували на спробу грузинської влади перевести Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю. Ці дії щодо політика назвали незаконними та закликали Грузію допустити українських лікарів.

В українському МЗС наголосили, що Міхеілу Саакашвілі потрібна реабілітація. Через це Україна закликала Грузію не допускати дій, які загрожують життю та здоров'ю політика.

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Україна продовжує працювати над поверненням Саакашвілі

Українська сторона наголосила, що Саакашвілі повинні оглянути українські лікарі.

Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати пана Саакашвілі з метою його обстеження,
– йдеться в заяві МЗС.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що продовжують працювати над поверненням Міхеіла Саакашвілі з Грузії, де його затримали 1 жовтня. Крім того, українські дипломати тримають на особистому контролі ситуацію та ведуть діалог з грузинською владою.

Затримання Саакашвілі в Грузії: головне

  • У ніч проти 29 вересня експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повернувся на батьківщину. Уже 1 жовтня його затримали і відправили до в'язниці в місті Руставі. 
  • У в'язниці політик оголосив про голодування, яке тривало 50 днів. Саакашвілі погодився припинити його через погіршення стану здоров'я.
  • Саакашвілі перевели до військового госпіталю. Однак 27 грудня його намагалися вивезти звідти. Під час цього політик втратив свідомість.
  • Через погіршення стану здоров'я Саакашвілі періодично втрачає пам'ять. Також йому доводиться пропускати судові засідання.

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Автор: Іван Магуряк