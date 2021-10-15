Україна вимагає від Росії відпустити засудженого до 12 років в Криму Ширінга

МЗС України висловило протест через вирок "суду" в окупованому Криму активісту Костянтину Ширінгу. Українська сторона вважає справу сфабрикованою та політично вмотивованою.

Українське МЗС вважає, що справа проти Костянтина Ширінга є прикладом того, як Росія примусово нав'язує своє громадянство тим, хто живе на тимчасово окупованому півострові.

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Україна звернулася до міжнародної спільноти

МЗС України вимагає від Росії скасування незаконного рішення окупаційного "суду" та звільнити Ширінга. Крім того, Українська сторона вимагає відпустити усіх політв'язнів, яких окупаційна влада утримує в СІЗО.

Міністерство закордонних справ вважає справу проти Костянтина Ширінга, якого тримають під вартою з квітня 2020 року, політичним переслідуванням.

Окрім того, МЗС звернулося до міжнародної спільноти з закликом засудити репресії Росії на території окупованого нею Криму, посилити тиск на Кремль та протидіяти порушенню прав людини.

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