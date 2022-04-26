Україна вимагає відкрити 2 коридори з Маріуполя, – Верещук
Україна вимагає відкрити у Маріуполі 2 гуманітарні коридори. Один з них – з самого міста, а інший – з заводу "Азовсталь". Наразі росіяни зривали всі спроби евакуювати цивільне населення.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 канал. Вона зазначила, що в Маріуполі досі чекають на коридори більше ніж сотня тисяч людей.
Читайте також Російські війська завдали 35 авіаударів по "Азовсталі": під завалами опинилися цивільні
Необхідний коридор безпосередньо з "Азовсталі"
Нам необхідний коридор безпосередньо з "Азовсталі", там мають бути і представники Червоного Хреста, і представники ООН. У Маріуполі ще понад сто тисяч осіб – це літні люди, жінки та діти,
– розповіла Верещук.
Віцепрем'єрка наголосила що великий цинізм Росії в тому, що Україна оголошує про гуманітарні коридори до Запоріжжя, а насправді росіяни користаються цим і вивозять людей на російську територію.
Через це вже другий день немає коридорів
Ми про це говоримо і саме тому ви бачите, що вже другий день немає коридорів, бо ми знаємо, що Росія вкотре використає людей, які не довіряють їм і не хочуть їхати до Росії,
– пояснила віцепрем'єрка.
Наразі український Кабмін працює над тим, аби повернути назад громадян України, яких насильно вивезли на російську територію.
Що відомо про ситуацію у Маріуполі: останні новини
- Попри заяви Володимира Путіна про те, що штурму "Азовсталі" не буде, лише за останню добу по заводу здійснили 35 авіаударів.
- Усі спроби України евакуювати цивільне населення зриваються. Росіяни брешуть маріупольцям, що українська сторона за ними не приїжджає.
- Тим часом українська розвідка інформує, що окупанти не відмовились від ідеї застосувати хімічну зброю, аби "викурити" наших захисників.
Радимо переглянути: Подоляк про так зване "захоплення" росіянами Маріуполя