Україна успішно випробувала новий перехоплювач реактивних "Шахедів", – Зеленський

Україна створила засоби для збиття російських реактивних безпілотників та вже випробувала їх у реальних умовах. Новітні технології дозволяють перехоплювати найскладніші ворожі цілі та захищати інфраструктуру від ударів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Які деталі наразі відомі?

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів Володимиру Зеленському про успішне випробування нового українського перехоплювача, призначеного для боротьби з російськими реактивними дронами.

"Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність,

– ідеться у повідомленні.

Також під час доповіді обговорили подальші військові операції України та розвиток далекобійних спроможностей. Президент разом із Євгенієм Хмарою та Михайлом Драпатим визначив наступні пріоритетні цілі.

Крім вищезгаданого, Володимир Зеленський також зазначив, що результати українських ударів по російській нафтовій галузі вже є вагомими. За його словами, це посилює можливості Києва в дипломатії.

Водночас він заявив, що Україна готова і надалі робити кроки для деескалації, але партнери мають забезпечити виконання Росією її зобов’язань щодо ударів по критичній інфраструктурі "довгостроково й надійно".

До речі, авіаексперт Костянтин Криволап пояснював, що ворог значно модернізував виробництво реактивних БпЛА, і зміг швидко вийти на високі темпи випуску за підтримки Китаю, який постачає необхідне обладнання.