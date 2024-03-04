В Україні налагодили виробництво аналогів 3 західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee, – ГУР

Україна почала виробляти аналоги західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Українські відповідники назвали "Лис", "Сікач" і "Характерник".

Представник Головного управління розвідки в ефірі телемарафону заявив, що нова українська техніка вже довела свою ефективність на полі бою. За словами Андрія Юсова, її використовували під час оборонної операції та подальшого прикриття відходу українських підрозділів з Авдіївки, пише 24 Канал.

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Що відомо про нову українську зброю

Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів, або з техніки, яка вже не була придатна. Або виготовляючи власні деталі. Зокрема, корпуси, інші окремі агрегати. Або використовуючи навіть застарілі радянські елементи з радянської техніки. Це все іде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах,

– заявив Юсов.

Він уточнив, що "Сікач" і "Характерник" використовували в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сході.

Україна – у трійці виробників дронів у світі