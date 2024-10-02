Україна в місяць виробляє найбільше артилерійських установок у світі, – Сметанін

Україна у 2024 році виробляє більшу кількість артилерійських установок за один місяць, ніж будь-яка держава у світі.

Загалом оборонна промисловість в нашій державі продовжує зростати. Про це на панелі другого Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів глава Мінстратегпрому Герман Сметанін, передає кореспондент 24 Каналу.

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Україна збільшує виробництво зброї

Герман Сметанін зазначив, що за 2023 рік українська оборонка зросла втричі. За цей рік у міністерстві очікують зростання оборонної промисловості у шість разів.

Якщо казати у цифрах, минулого року український ОПК виробив продукції на 3 мільярди доларів. Цього року ми маємо спроможність на 20 мільярдів доларів виробити продукції,

– сказав він.

Однак міністр підкреслив, що наразі український бюджет повністю не може покрити витрати на оборонку. Водночас надання контрактів на повні майже виробничі спроможності минулого року дозволило запустити виробництво в Україні, дати спроможності нашим зброярам на повну працювати на підприємствах, включити розробки, можливість фінансувати у збільшення виробничих потужностей тощо.

Разом з цим, в цьому році є дещо недозавантаженість роботи наших підприємств.

Як для прикладу, цього року ми виробляємо в місяць більше артилерійських установок, ніж будь-яка інша країна у світі. За результатом минулого року ми трансформували "Укроборонпром". Він став 49 найбільшою компанією серед 100 найбільших світових виробників озброєння у світі,

– зауважив Сметанін.

Він також висловив вдячність нашим партнерам, адже завдяки їм було ініційовано фандрейзингову компанію "Зброярі". На сьогодні вже зібрано 750 мільйонів доларів на вітчизняне виробництво.