Україна висилає старшого дипломата Росії

У Міністерстві закордонних справ ще раз відреагували на провокацію проти українського консула в Санкт-Петербурзі. Через це старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити Україну.

У МЗС висловили протест щодо неправомірного затримання українського консула та повністю відкинули висунуті йому звинувачення.

До теми Росіяни вдали, що не впізнали його, – МЗС про затримання українського консула

Реакція МЗС

Наголосили, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року. Крім того, вчинок вкотре підтверджує, що Росія обрала курс на подальше загострення з Україною.

Україна висилає дипломата

У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України. Для цього в нього є 72 години, починаючи із 19 квітня.

Затримання консула у Санкт-Петербурзі: що треба знати