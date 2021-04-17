Україна висилає старшого дипломата Росії

У Міністерстві закордонних справ ще раз відреагували на провокацію проти українського консула в Санкт-Петербурзі. Через це старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити Україну.
Джерело:МЗС
У МЗС висловили протест щодо неправомірного затримання українського консула та повністю відкинули висунуті йому звинувачення.
До теми Росіяни вдали, що не впізнали його, – МЗС про затримання українського консула
Реакція МЗС
Наголосили, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року. Крім того, вчинок вкотре підтверджує, що Росія обрала курс на подальше загострення з Україною.
Україна висилає дипломата
У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України. Для цього в нього є 72 години, починаючи із 19 квітня.
Затримання консула у Санкт-Петербурзі: що треба знати
- 16 квітня у Санкт-Петербурзі працівники ФСБ затримали українського консула Олександра Сосонюка.
- Його звинуватили нібито в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з росіянином".
- У ФСБ стверджують, що до Сосонюка, мовляв, "застосують заходи відповідно до норм міжнародного права".
- У МЗС вирішують, як повернути дипломата додому.