Україна візьме участь в миротворчій місії в Боснії, – Данілов

Засідання Ради нацбезпеки і оборони України відбулось 30 липня у Краматорську. На ньому схвалили рішення відправити миротворців в Боснію і Герцеговину.

Миротворців з України відправлять в рамках місії Європейського Союзу "Алтея". Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Україна відправить миротворців в Боснію і Герцеговину

Олексій Данілов розповів, що під час засідання РНБО ухвалили рішення участі України в миротворчій місії у Боснії і Герцеговині.

РНБО ухвалила рішення про направлення національного персоналу для участі нашої держави в операції Євросоюзу "Алтея" в Боснії і Герцеговині,

– мовиться на сайті Офісу Президента.

До речі, на засіданні РНБО розглянули 8 питань. Зокрема мовилось й про зобов'язання України за Паризькою угодою щодо обмеження викидів.

Коротко про операцію "Алтея"