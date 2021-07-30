Україна візьме участь в миротворчій місії в Боснії, – Данілов
Джерело:Офіс Президента
Засідання Ради нацбезпеки і оборони України відбулось 30 липня у Краматорську. На ньому схвалили рішення відправити миротворців в Боснію і Герцеговину.
Миротворців з України відправлять в рамках місії Європейського Союзу "Алтея". Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Україна відправить миротворців в Боснію і Герцеговину
Олексій Данілов розповів, що під час засідання РНБО ухвалили рішення участі України в миротворчій місії у Боснії і Герцеговині.
РНБО ухвалила рішення про направлення національного персоналу для участі нашої держави в операції Євросоюзу "Алтея" в Боснії і Герцеговині,
– мовиться на сайті Офісу Президента.
До речі, на засіданні РНБО розглянули 8 питань. Зокрема мовилось й про зобов'язання України за Паризькою угодою щодо обмеження викидів.
Коротко про операцію "Алтея"
- Це миротворча місія Євросоюзу в Боснії та Герцеговині.
- Її розгорнув Євросоюз у грудні 2004 року в Боснії для нагляду за військовим виконанням Дейтонської угоди. Місія є наступником місій НАТО на тій території.
- До операції Євросоюзу EUFOR Althea долучені 20 країн.
- Євросоюз ухвалив участь українських військових у миротворчій місії у 2020 році.